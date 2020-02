Flume, Tyler, The Creator And Midnight Freakin' Oil To Headline Splendour!

The 2020 line up for Splendour In The Grass is here and we are legit in for a treat when it comes to this year's performers.

Flume, Tyler The Creator, rock legends Midnight Oil and more will hit the North Byron Parklands this year in a stellar line up.

The full list of performers is as follows:

FLUME (ONLY AUS SHOW) · THE STROKES · TYLER, THE CREATOR (ONLY AUS SHOW) · YEAH YEAH YEAHS · MIDNIGHT OIL (The Makarrata Project) · GLASS ANIMALS · DENZEL CURRY · DUKE DUMONT LIVE · VIOLENT SOHO · MURA MASA · KING KRULE · DILLON FRANCIS · DMA’S · TIM MINCHIN · RUEL · IDLES · DOM DOLLA · KING PRINCESS · JPEGMAFIA · GRINSPOON · THE JUNGLE GIANTS · OLIVER TREE · CUB SPORT · PETIT BISCUIT · SAMPA THE GREAT · GERRY CINNAMON · G FLIP · JACK GARRATT · THELMA PLUM · ILLY · JULIA JACKLIN · LIME CORDIALE · TIERRA WHACK · METHYL ETHEL · JULIA STONE · MALL GRAB · JACK RIVER · GROUPLOVE · BAKER BOY · THE CHATS · CHILLINIT · CONFIDENCE MAN · BENEE · BAD//DREEMS · SOFI TUKKER · WALLOWS · STELLA DONNELLEY · STILL WOOZY · TRIPLE ONE · BRUNO MAJOR · ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER · NORTHEAST PARTY HOUSE · KLLO · PUP · JOY CROOKES · SHANNON & THE CLAMS · HOOLIGAN HEFS · SHAED · MILDLIFE · INHALER · ALEX THE ASTRONAUT · MUNA · JARREAU VANDAL · ALICE IVY · ADRIAN EAGLE · GREENTEA PENG · SURFACES · MO’JU · GEORGIA · BABE RAINBOW PERFORM THE VELVET UNDERGOUNDS LOADED · STARCRAWLER · BRAME & HAMO · SLY WITHERS · GRYFFIN · BANOFFEE · MICKEY KOJAK · THE BIG MOON · MAKO ROAD · FAZERDAZE · STEVAN · GEORGE ALICE · DRO CAREY & DJ SCORPION · THE SOUL MOVERS · LILLIE MAE · THE LAZY EYES · MISS JUNE · LEX DELUXE · 100 · PINK MATTER · MIIESHA · ANDY GOLLEDGE · CRY CLUB · CHARLIE COLLINS · MEMPHIS LK · TRIPLE J UNEARTHED WINNERS

PLUS MIX-UP DJ’S - DENA AMY · JORDAN BRANDO · LUEN · AYWY · SHANTAN WANTAN ICHIBAN · AK SPORTS · SAUTI SYSTEMS · MOKTAR · CAROLINA GASOLINA

EPIC!

Tickets go on sale at 9am sharp AEDT on Thursday 27 February through MOSHTIX or phone 1300 GET TIX (438 849).

