Riverina Restaurants

At Hit 99.7 we want to help you through the changes happening due to COVID-19.



Here is your one stop page with all the information you need when it comes to local Restaurant's, Cafes & Bakeries that are still operating during this time.



If you know of a business we have misses please call 02 6969 7860 or send us a message on our facebook page - hitriverinamia





Griffith:

Belvedere Pizzeria Ristorante

02 6962 1488

Takeaway & free deliveries

Giuseppes Restaurant & Bar

02 6962 7777

Takeaway & deliveries

Pre-packaged meals, ready to cook or freeze.

Il Corso Cafe

02 6964 4500

Takeaway & deliveries

La Scala Restaurant

02 6962 4322

Takeaway & free deliveries

Pizza bases available at Broomes Fruit & Veg and Pizza bases & Gnocchi available at La Piccola Grosseria

Limone Dining

02 6962 4322

Takeaway & pre-packaged meals to cook or freeze

Little Italy Restaurant

02 6962 1333

Takeaway & free deliveries

Tandoori Flames

02 6962 5240

Takeaway

The Little Fish Shop

02 6964 4464

Takeaway & free deliveries

99 spices

02 6962 4929

Takeaway & free deliveries for orders over $30

Zecca Handmade Italian

02 6964 4050

Takeaway & pre-packaged meals ready to cook.

Dried pasta available at Broomes Fruit & Veg and La Piccola Grosseria

Yenda Diggers Club

02 6968 1055

Takeaway & deliveries (Yenda residents only)

Cafe Deli

02 6964 5559

Takeaway

Cafè 2Sixty2

02 6909 1849

Takeaways

Cafe Yoogali

02 6964 2787

Takeaway & deliveries

Kaldi and the Dancing Goats

0436 452 534

Takeaway

Peeches Mobile Coffee

0428 618 590

Deliveries

Bertoldos

02 6962 3275

Takeaway

Beelbangera General Store

02 6963 5242

Takeaway

Broomes Shop Fresh

02 6962 2475

Delivery for orders $40+

Stocking Zecca's Pasta and La Scala's Pizza bases

Casablanca Pizza Lounge

02 6962 7476

Takeaway & Free deliveries for orders over $20

La Piccola Grosseria

02 69 64 7266

Takeaway.

Also stocking La Scala's Gnocchi, Pizza Bases and Sauce

Vaccari's Bakery

02 6964 3443

Takeaway

Bakers Delight

6964 6200

Takeaway

Tharbogan Store

6963 6351

Takeaway

Coffee on the Bridge

0448 274 349

Takeaway

Fuel by Livefit

0498 645 849

Takeaway Coffee & Drinks

Domino's Pizza

6969 6720

Takeaway & Delivery

Pizza Hut

13 11 66

Takeaway 7 Delivery

KFC

6962 6900

Takeaway & Drive Thru

McDonalds

6964 4095

Takeaway & Drive Thru

Hungry Jacks

6962 7418

Takeaway & Drive Thru

Red Rooster

6962 5474

Takeaway & Drive Thru

Subway - Griffith Central

6964 8188

Takeaway



Subway - Banna Avenue

6962 2112

Takeaway

Zambrero

6962 6495

Takeaway

Bellissima Woodfire Pizzeria

6963 0988

Takeaway & Delivery

Cryovac woodfire pizza's to cook at home

Griffith City Cinema's

6964 3102

Delivery of popcorn & choc tops

Leeton:

Stir Expresso

6953 4528

Takeaway

The Golden Chicken

6953 32 46

Takeaway & Delivery

Benvenuti

6953 7744

Takeaway & Delivery

Henry's Chinese

6953 2418

Takeaway

The Leeton Tourist Supermarket

6905 0314

Takeaway

Barellan:

Golden Grain Cafe

6963 9101

Takeaway

West Wyalong:

Royal Hotel

6972 4337

Takeaway & Delivery

Narrandera:

Narrandera Bakery

6959 3677

Takeaway & pre-ordered deliveries

Narrandera Pizzeria

6959 9538

Takeaway & Delivery

CamJai Catering, Cafe & Takeaway

6959 4311

Takeaway

Red Door Cafe

6989 4020

Takeaway

The Early Opener

6959 3344

Takeaway

Hillston:

Hillston Bakery

6967 2209

Takeaway

The Shed on the Lachlan

6967 1222

Takeaway

Lake Cargelligo:

Royal Mail Hotel

6898 1006

Takeaway

Ardlethan:

Ariah 62

6978 2010

Takeaway

Rankins Springs:

Rankins Springs General Store

6966 1370

Takeaway